Eski Başkan Biden 'Mohs' Ameliyatı Geçirdi: Cilt Kanseri Lezyonları

Eski ABD Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonları nedeniyle 'mohs' ameliyatı geçirdi; operasyon tarihi açıklanmadı. Mayısta prostat kanseri teşhisi konmuştu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:49
Operasyon ve Açıklamalar

New York Times gazetesinin, Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, eski ABD Başkanı Joe Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle mohs ameliyatı geçirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 82 yaşındaki Biden'ın alnında bir yara izi olduğu gözlemlendi. CNN'in konuya ilişkin haberinde ise operasyonun gerçekleştirildiği tarih açıklanmadı.

'Mohs' Ameliyatı Nedir?

Mohs, ince deri katmanlarının kademeli olarak çıkarıldığı ve her katmanın mikroskop altında incelenerek kanser hücresi kalmayana dek devam edilen cerrahi bir teknik olarak biliniyor. Yöntem, lezyonun çevresindeki sağlıklı doku korunarak maksimum kansere yönelik temizleme sağlamayı amaçlıyor.

Sağlık Geçmişi ve Kısa Biyografi

Biden'a mayısta, kemiklerine yayıldığı belirtilen bir prostat kanseri teşhisi konmuştu.

20 Kasım 1942 doğumlu Biden, 2021-2025 yıllarında ABD'nin 46. Başkanı olarak görev yapmıştı.

