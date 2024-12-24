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Eski Başkan Bill Clinton Hastaneden Taburcu Edildi

Bill Clinton, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:43
Eski Başkan Bill Clinton Hastaneden Taburcu Edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton Hastaneden Taburcu Edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, yüksek ateş şikayeti nedeniyle kaldırıldığı hastaneden tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. 78 yaşındaki Clinton, hastanede bir gece kaldıktan sonra evine döndü.

Tedavi Sonrası Teşekkür Mesajı

Clinton'ın özel kalem müdürlüğünden yapılan açıklamada, grip teşhisi konulan eski Başkan'ın hastane ekibi ve tüm sevenlerine teşekkür ettiği bildirildi. Clinton, 1993-2001 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapmıştı.

Pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Clinton, kısa süre içinde tedavi edilip sağlığına kavuştu.

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