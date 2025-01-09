Eski Başkan Jimmy Carter İçin Devlet Cenaze Töreni Düzenlendi

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 29 Aralık 2024 tarihinde 100 yaşında hayata veda etti. Merhum başkan için düzenlenen devlet cenaze töreni, Washington Ulusal Katedrali'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Tören Detayları

Carter'ın cenazesi, memleketi Georgia'dan Washington'a getirildikten sonra, Kongre binasında 2 gün boyunca ziyarete açık tutuldu. Törene, Başkan Joe Biden, seçilmiş başkan Donald Trump, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton gibi birçok önemli isim katıldı.

Amerikan televizyon kanallarının canlı yayınladığı cenaze töreninde, Carter için dualar edildi ve çeşitli konuşmalar yapıldı. Törende konuşan Başkan Biden, Carter’ın siyaset anlayışının, dünyaya hizmet etmek amacıyla mücadele verme üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Biden, "Jimmy Carter’ın yaşam öyküsü, su ve elektrikten yoksun bir evden çıkıp gücün zirvesine ulaşan bir adamın hikayesidir." şeklinde ifadelerde bulundu.

Trump ve Obama'nın Sohbeti

Törende, Trump ile Obama'nın yan yana oturarak kısa bir sohbet etmeleri ve Trump’ın bazı sözleri üzerine Obama'nın gülümsemesi gibi anlar da kameralara yansıdı.

Carter’ın Yaşamı ve Mirası

Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi olarak girdiği başkanlık yarışını kazanarak 1977-1981 döneminde başkanlık görevini yürütmüştü. Başkanlık görevi esnasında, Orta Doğu sorunları gibi önemli dış politika meselelerinde önemli kararlar almıştır.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü sahibi olan Carter, Filistin'de iki devletli çözüm için çaba sarf etmiş, aynı zamanda İsrail’e yönelik eleştirileri ile de tanınmıştır. Törenin ardından, Carter’ın cenazesi memleketi Georgia’ya gönderildi.