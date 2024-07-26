Eski Başkan Obama'dan Kamala Harris'e Destek

Eski Başkan Barack Obama'dan Kamala Harris'e Destek

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, mevcut Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle birlikte, Demokratların adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i 5 Kasım'daki seçimlerde destekleyeceklerini açıkladı.

Görüşmeler ve Duygusal Anlar

Obama, eşi Michelle ile birlikte Harris ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin kaydını X platformu üzerinden paylaştı. Eski Başkan, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden zaferle çıkman için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek için aradık," şeklinde konuştu.

Michelle Obama ise Harris'e olan desteğini, "Bu tarihi olay için son derece gururluyum," sözleriyle ifade etti. Harris, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli," diyerek Obama çiftine teşekkür etti.

Biden'ın Kararı ve Harris'in Yükselişi

Başkan Biden, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini ve Harris'i kendi yerine önerdiğini bildirdi. Harris, Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kolayca toplayarak, partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmayı başardı.

Demokrat Partisi'nin resmi başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago kentinde yapılacak kongrede belirlenecek.