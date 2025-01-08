Eski Başkanlar, Jimmy Carter'ın Cenaze Törenine Katılacak

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın yarın düzenlenecek cenaze törenine, ABD Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan Donald Trump ve üç eski başkanının katılması bekleniyor.

29 Aralık 2024'te hayatını kaybeden Carter için Washington'da gerçekleştirilecek devlet törenine, başkanlık görevlerinde bulunan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da iştirak edecek.

Eski başkanların en son 2018'de baba Bush'un cenaze töreninde bir araya geldiği hatırlanıyor.

Carter için Washington Ulusal Katedrali'nde resmi bir tören düzenlenecek. Başkentteki resmi törenin tamamlanmasının ardından Carter'ın naaşı Georgia'ya götürülecek ve yaşadığı şehir Plains'te, yalnızca ailesi ve yakınlarının katılacağı özel bir cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Carter, 29 Aralık'ta Georgia'da 100 yaşında vefat etti.

Carter'ın Başkanlık Dönemi ve Mirası

Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Partisinin adayı olarak başkanlık yarışını kazanmış ve 1977-1981 yılları arasında ABD'nin 39. Başkanı olmuştur. Carter, Orta Doğu sorunları gibi uluslararası meseleler üzerine yaptığı önemli diplomatik girişimleri ile tanınmaktadır.

Yaşamı boyunca toplamda 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü sahibi olan Carter, Filistin'de iki devletli çözüm için yürüttüğü çalışmalar ile de bilinmektedir.