Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında İfade Verdi

Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında Önemli Gelişme

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önceki helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümü ile ilgili soruşturmada, eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı tanık olarak ifade verdi.

Yazıcıoğlu'na Son Telefon Arayan Kişi

Yazıcıoğlu’na en son telefon eden kişilerden biri olarak dikkat çeken Mehmet Avcı, Sivas Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, bu kazanın bir suikast olduğunu öne sürdü. Avcı, ifade öncesinde yaptığı konuşmada, "Bu olay asli bir kaza değil, altında bir komplo var" dedi.

İtiraflar ve Tehdit Edilen Telefon Araması

Mehmet Avcı, 24 Nisan 2009'da ve 2011 yılında Malatya özel yetkili savcısına ifade verdiğini ve 2019’da Yargıtay’a göndermek üzere Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade sunduğunu belirtti. Olay günü Yüksel Yancı'nın telefonunu aradığında yoğun doğa sesi duyduğunu ifade eden Avcı, "Telefonun birileri tarafından açıldığını, 12 saniye süren görüşmeden sonra akrabasının da aradığını ve tehdit edildiğini" söyledi.

Ana Davanın Açılması Beklentisi

Avcı, ana davanın 16 yıldır açılmadığını vurguladı ve bu durumun değişmesini beklediğini ifade etti: "Ana davanın açılması halinde bu durumun hızla çözüleceğine inanıyoruz. 16 yıldır ailemizle birlikte mahkemelere gidiyor, adaletin yerini bulmasını bekliyoruz."

Güven ve İnanç Noksanı

Avcı ayrıca, "Muhsin Yazıcıoğlu'na inanan insanlar bu dosyayı kapattırmayacak. Biz sonuna kadar davanın peşindeyiz" dedi. Görevi kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında dava açıldığını hatırlatarak, "Bu bir organize suç örgütü" ifadelerini kullandı. Avcı, soruşturmanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini tekrarladı.

Açıklama sırasında Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Yüksel Yancı'nın oğlu Alper Yancı ve partililer de hazır bulundu. Avcı, daha sonra SEGBİS ile bağlandığı Kahramanmaraş Adliyesi'nde ifade vermeye devam etti.

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, hayatını kaybedenlerden BBP İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'nın telefonunu en son arayan kişilerden olan eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı (ortada) tanık olarak ifade verdi. Avcı, ifade öncesinde Sivas Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, hayatını kaybedenlerden BBP İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'nın telefonunu en son arayan kişilerden olan eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı (ortada) tanık olarak ifade verdi. Avcı, ifade öncesinde Sivas Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.