Eski Beyaz Saray Doktoru Ronny Jackson, Trump'ın Yaralanması Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Ronny Jackson, Trump’ın Yaralanma Olayını Değerlendirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray doktoru olan Ronny Jackson, Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi sırasında sağ kulağında meydana gelen yaralanmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Jackson, olay sırasında Trump’a neyin isabet ettiğine dair sürdürülen tartışmalara yanıt vererek, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." şeklinde ifade kullandı.

Saldırının Detayları ve Yanlış Anlamalar

Jackson, 24 Temmuz'da yapılan Kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray’ın bunun bir "mermi, şarapnel veya cam parçası" olabileceği yönünde bir ifade kullandığını belirtti. Jackson, bu açıklamanın eksik ve yanıltıcı olduğunu, Kongre'nin her iki taraftan da doğrulanan kayıtları düzeltmesi gerektiğini vurguladı. Jackson’ın sözleri, Wray’ın ifadesini "yanlış ve başka bir şey önermek uygunsuz" şeklinde eleştirmesiyle dikkat çekti.

Trump'ın Tepkisi

Eski Başkan Trump da, Wray’in açıklamalarına tepki göstererek Truth Social hesabında, "FBI Direktörü Christopher Wray, dün Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)..." mesajını paylaştı.

Video Analizleri ve Olayın Yansımaları

New York Times gazetesi, suikast girişimine dair yayınladığı raporda, Trump'ın sağ kulağını isabet eden mermiyi analiz ederken, merminin Trump'ın kulağından geldiğini öne sürdü. Bu durum, tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.

Suikast Girişiminin Arka Planı

Trump, 13 Temmuz tarihinde Pennsilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlenen bir seçim mitingi esnasında silahlı saldırıya uğramıştı. Bu olayda mitinge katılan bir kişinin hayatını kaybetmesi ve iki kişinin yaralanması da dikkat çekti. ABD Gizli Servisi, saldırganın derhal etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. FBI, bu durumu bir suikast girişimi olarak adlandırırken, olay yerinde ölen saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.