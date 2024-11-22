Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Suçlaması

Brezilya Federal Polisi'nden Suç Duyurusu

Brezilya Federal Polisi, Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dahil 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suçlamaların Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Federal Polis'in Yüksek Mahkeme'ye sunduğu dosyada, demokratik hukuk devletinin şiddet yoluyla ortadan kaldırılması, darbe ve yasa dışı örgütlenme suçlamaları yer alıyor. Yaklaşık 700 sayfa olan dosyada, Bolsonaro ile bazı generaller, eski bakanlar ve hükümetin eski danışmanları gibi üst düzey yetkililer de bulunuyor.

Bolsonaro'nun Tepkisi

Suçlamalara yönelik tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getiren Bolsonaro, "Yargıç Alexandre de Moraes tüm soruşturmayı tek başına yürütüyor; ifadeleri ayarlıyor, şikayet olmaksızın tutuklama kararı veriyor" dedi. Ayrıca, "Bu suçlamada ne yazıldığını görmem gerekiyor. Avukatımla inceleyeceğim." ifadesini kullandı.

Brezilya'daki Gelişmeler

Brezilya'da polis, 19 Kasım'da Devlet Başkanı Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 4 asker ve bir polisi tutuklamıştı. 30 Ekim 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Lula da Silva, aşırı sağcı Bolsonaro'yu mağlup ederek göreve başlamıştı. Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri, otoyol kapatma eylemleri gerçekleştirdi ve 8 Ocak 2023'te Ulusal Kongre binasını basmak için polis bariyerini aşmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.