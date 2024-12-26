DOLAR
35,2 0,07%
EURO
36,66 -0,11%
ALTIN
2.972,69 -0,33%
BITCOIN
3.363.230,09 3,54%

Eski Büyükelçi Ford: Trump Suriye'den Geri Çekilmeye Acele Etmeyecek

Robert Ford, Trump'ın Suriye'deki askerleri dört yıl daha tutmayacağını, ancak geri çekilme konusunda da acele etmeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:48
Eski Büyükelçi Ford: Trump Suriye'den Geri Çekilmeye Acele Etmeyecek

ABD'nin Eski Şam Büyükelçisi Robert Ford Açıklamada Bulundu

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Donald Trump'ın Suriye'deki 2 bin ABD askerini 4 yıl boyunca tutma niyetinde olmadığını öne sürdü. Ancak Ford, Trump'ın geri çekilme sürecinde acele etmeyeceğini dile getirdi.

Trump ve Suriye Stratejisi

Erbil merkezli Rudaw kanalına konuşan Ford, Trump'ın Suriye'nin doğusunda Türkiye ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir anlaşma arayışında olacağını ifade etti. Ford, "Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum, fakat geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum," dedi.

Kandil Kadrolarının Etkisi

Ford, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde Kandil Dağı'ndan gelen terör örgütü kadrolarının güçlü bir role sahip olduğunu vurguladı. "Suriye'de Kürt nüfusunun olduğu bölgeden konuştuğum kişiler, Kandil'in orada çok güçlü bir role sahip olduğunu, genellikle de hemen perde arkasında yer aldıklarını söyledi," dedi.

Ford, ayrıca terör örgütünün Kandil kadrolarının ileride bölgede herhangi bir siyasi veya askeri otoritede pozisyon beklememesi gerektiğini belirtti ve bunun sona ermesi gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor
2
Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti
3
CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki
4
DSÖ'nün Suriye için Gönderdiği 50 Ton Tıbbi Malzeme Türkiye'ye Ulaştı
5
Derya Yanık'tan Narin Cinayeti Davasına Dair Açıklama: 'Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak'
6
Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı
7
Çorum'da Kayıp İhbarı Yapılan Ahmet Selim Vural, Evinde Ölü Bulundu

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!