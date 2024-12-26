Eski Büyükelçi Ford: Trump Suriye'den Geri Çekilmeye Acele Etmeyecek

ABD'nin Eski Şam Büyükelçisi Robert Ford Açıklamada Bulundu

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Donald Trump'ın Suriye'deki 2 bin ABD askerini 4 yıl boyunca tutma niyetinde olmadığını öne sürdü. Ancak Ford, Trump'ın geri çekilme sürecinde acele etmeyeceğini dile getirdi.

Trump ve Suriye Stratejisi

Erbil merkezli Rudaw kanalına konuşan Ford, Trump'ın Suriye'nin doğusunda Türkiye ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir anlaşma arayışında olacağını ifade etti. Ford, "Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum, fakat geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum," dedi.

Kandil Kadrolarının Etkisi

Ford, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde Kandil Dağı'ndan gelen terör örgütü kadrolarının güçlü bir role sahip olduğunu vurguladı. "Suriye'de Kürt nüfusunun olduğu bölgeden konuştuğum kişiler, Kandil'in orada çok güçlü bir role sahip olduğunu, genellikle de hemen perde arkasında yer aldıklarını söyledi," dedi.

Ford, ayrıca terör örgütünün Kandil kadrolarının ileride bölgede herhangi bir siyasi veya askeri otoritede pozisyon beklememesi gerektiğini belirtti ve bunun sona ermesi gerektiğini ifade etti.