Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Çalışma Bakanlığı görevinde bulunan Yaşar Okuyan, 73 yaşındayken hastanede yaşamını yitirdi. Okuyan'ın çoklu organ yetmezliği sonucu öldüğü belirtildi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Yayın Tarihi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Yaşar Okuyan, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyordu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Okuyan'ın bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bilgisi aktarıldı.

Hastaneden yapılan paylaşımda, "Hastanemizde tedavi gören Yaşar Okuyan, son haftalarda sağlığı kötüleşti ve 26 Aralık 2023'te saat 02.46'da çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yaşar Okuyan, 1949 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Evliydi ve 3 çocuğu vardı. 1999-2002 yılları arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

Öne Çıkanlar
Satın almak artık hayal oldu! Litresi 220 TL'ye fırladı: Damla damla satılacak! Satın almak artık hayal oldu! Litresi 220 TL'ye fırladı: Damla damla satılacak!
Aylık mevduat getirisi yüzde 65'e fırladı! Bin liraya bile rekor ödeme yapılıyor Aylık mevduat getirisi yüzde 65'e fırladı! Bin liraya bile rekor ödeme yapılıyor
Para transferi yapanlara duyuruldu! Tam 50.000 TL oldu: TCMB'den flaş karar Para transferi yapanlara duyuruldu! Tam 50.000 TL oldu: TCMB'den flaş karar
Çok Okunanlar
İran'dan İsrail'e sert mesaj: Zorlu bir geri sayım beklenmeli İran'dan İsrail'e sert mesaj: Zorlu bir geri sayım beklenmeli Motokuryeler için yeni düzenleme geliyor! Süre taahhütleri tarih oluyor! Motokuryeler için yeni düzenleme geliyor! Süre taahhütleri tarih oluyor! İsrail kendi katilinin izinden gidiyor: O görüntü savaşın simgesi oldu İsrail kendi katilinin izinden gidiyor: O görüntü savaşın simgesi oldu HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı Bolu'da ulusal yas ilan edildi: Yılbaşı konseri iptal Bolu'da ulusal yas ilan edildi: Yılbaşı konseri iptal