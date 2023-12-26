Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Yaşar Okuyan, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyordu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Okuyan'ın bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bilgisi aktarıldı.

Hastaneden yapılan paylaşımda, "Hastanemizde tedavi gören Yaşar Okuyan, son haftalarda sağlığı kötüleşti ve 26 Aralık 2023'te saat 02.46'da çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yaşar Okuyan, 1949 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Evliydi ve 3 çocuğu vardı. 1999-2002 yılları arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.