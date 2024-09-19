Eski CIA Çalışanına 30 Yıl Hapis Cezası

Eski CIA Çalışanının Cezası

Brian Jeffrey Raymond, geçmişte ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) görev yapmış bir isim olarak dikkat çekti. Üzerine atılı suçlamaların yanı sıra, kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmakla yargılanan Raymond, 30 yıl hapis cezası aldı.

Suçlamaların Detayları

ABD Adalet Bakanlığı, Raymond'un, çalıştığı döngü içerisinde uyuşturucu kullanarak 28 kadın üzerinde cinsel istismar gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu kadınların bilinçsiz durumdayken rızalarının alınmadan fotoğraflarını çeken Raymond'un, devlet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma sonucunda cezalandırıldığı belirtildi.

Savcıdan Açıklama

Savcı Matthew M. Graves, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Verilen ceza, sanığın ömrü boyunca cinsel saldırı suçlusu olarak damgalanmasını ve hayatının büyük bir bölümünü cezaevinde geçirmesini sağlayacaktır."

İlk İhlal ve Soruşturma

Raymond hakkında, 2020 yılında Meksika'nın başkenti Mexico City'deki konutunda yardım çığlığı atan çıplak bir kadının görünmesiyle birlikte soruşturma açılmıştı. 7 Kasım 2023’te açıklanan detaylarda, 2006 ile 2020 yılları arasında, devlet tarafından kiralanan konutlarda birçok kadına istismar edildiği ifade edildi.

Raymond, mahkemede suçlamaları kabul etti ve itiraflarında en az 28 kadının izni olmadan video ve fotoğraflarını çektiğini belirtti.