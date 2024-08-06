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Eski CIA Direktörü David Petraeus'tan İran ve İsrail Değerlendirmesi

David Petraeus, İran ve İsrail'in büyük zararlar göreceği savaştan kaçınacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:32
Eski CIA Direktörü David Petraeus'tan İran ve İsrail Değerlendirmesi

Petraeus: İran ve İsrail Savaşından Kaçınılmalı

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü David Petraeus, İran ve İsrail arasında olası bir savaşın taraflara "çok çok önemli" zararlar verebileceğini ifade etti. Bu nedenle her iki ülkenin büyük yıkım getirebileceği bir topyekûn savaştan kaçınacağını söyledi.

Heniyye Suikastının Sonuçları

Petraeus, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından bölgesel gerilimin arttığını belirtti. Bu suikastın İran'ın onuruna büyük bir darbe olduğunu ve yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Petraeus, ayrıca, "Bu, İran'ın büyük bir istihbarat ve güvenlik başarısızlığı. Bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyor," dedi.

Gerçek Savaş Üzerine Düşünceler

Petraeus, İran'ın İsrail ile gerçek bir savaşa girmek istemediğini düşünmekte. Her iki tarafın da mevcut durumda tam teşekküllü bir savaşa girişmek istemediğini belirtti. Bunun sebebinin, her iki ülkenin de büyük zararlar göreceği korkusu olduğunu dile getirdi.

Olası Misilleme Hedefleri

Petraeus, İran'ın beklenen misilleme hedefleri arasında askeri tesisler, kritik altyapı veya büyük limanların olabileceğine dikkat çekti.

ABD'nin Bölgeden Çekilme Çabaları

Petraeus, İran'ı ABD'yi Orta Doğu'dan çıkarmayı hedefleyen bir tehdit olarak tanımladı. "ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin mafyadan ayrılmaya çalışması gibi," diyerek sürecin zorluğunu vurguladı.

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