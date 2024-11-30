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Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal Meclisi'ne Girmeyecek

Macky Sall, Senegal'de seçildikten sonra milletvekilliğinden istifa edeceğini duyurdu. Takku Wallu'ya liderlik edecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:23
Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal Meclisi'ne Girmeyecek

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Meclis'e Girmeyecek

Senegal'de 17 Kasım'daki genel seçimde meclise girmeye hak kazanan eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, göreve başlamadan milletvekilliğinden istifa etme kararı aldı.

Sall, Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek') koalisyonuna liderlik ediyor ve bu koalisyondan seçilen 16 isimden biri. X hesabından yaptığı açıklamada, kendisine ve koalisyonuna oy verenlere teşekkür etti.

Demokrasi ve Birlikte Yaşama Değerleri

Demokrasi ve birlikte yaşama değerlerine sahip çıkan Senegal halkını tebrik eden Sall, bu değerler ışığında Takku Wallu koalisyonuna liderlik etmeyi kabul ettiğini vurguladı. Ancak, meclise girmeyeceğini ve milletvekilliği görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Sall'in yerine meclise, aday listesinde yer alan ancak seçilemeyen Abdou Mbow girecek. Senegal'de yeni meclis görevine 2 Aralık'ta başlayacak.

Seçim Süreci ve Siyasi Kriz

2012'de göreve gelen Sall, 2019'da da ikinci dönemine seçildi. Mart 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmamış, ancak seçim tarihini birkaç kez değiştirmeye çalışarak ülkeyi ciddi bir siyasi krize sürüklemişti. Cumhurbaşkanlığı seçimini, muhalif PASTEF partili Bassirou Diomaye Faye'ın kazanmasının ardından, Sall Senegal'den ayrılarak Fas'a yerleşti.

Sall, Takku Wallu koalisyonuna liderlik etmeyi kabul etse de seçim sürecini Fas'tan yürüttü. Seçilse bile Senegal'e dönmeyeceği tahmin ediliyordu.

17 Kasım'daki genel seçimde, Cumhurbaşkanı Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF, meclisteki 165 koltuktan 130'unu alarak büyük bir başarı elde etti. PASTEF'in ardından Sall'in liderlik ettiği Takku Wallu ise ikinci sırada yer alarak 16 milletvekili çıkarmayı başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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