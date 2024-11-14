Eski Cumhurbaşkanı Niinistö'den AB'ye Proaktif Kriz Yönetimi Çağrısı

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı karşıya olduğu kriz tehditleri için yeni bir yaklaşım önerisinde bulundu. Niinistö, AP Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AB’nin şimdiye kadar geçici çözüm önerileri ile krizlerle mücadele etme stratejisinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, 'proaktif bir yaklaşım' geliştirmesini talep etti.

Avrupa'nın Krizlere Hazırlık Stratejisi

Brüksel'deki oturumda Avrupa'nın sivil ve savunma hazırlıkları üzerine bir rapor sunan Niinistö, Avrupa’da güçlü ve birleşik bir güvenlik çerçevesine acil ihtiyaç olduğunu belirtti. Sözlerine, askeri tehditlerin soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak devam etti.

Niinistö, iklim değişikliği ve diğer kriz tehditlerine karşı etkili bir hazırlık sürecinin şart olduğunu ifade etti ve AB’nin iklim felaketleri, salgın hastalıklar, siber saldırılar ve potansiyel silahlı saldırılara karşı hareket etmesi gerektiğini söyledi. "Geçmişten alacağımız ders, karşı karşıya olduğumuz riskler konusunda açık ve gerçekçi olmamız gerektiğidir" şeklinde konuştu.

Güçlü İstihbarat İşbirliği ve Dayanıklılık

AB'nin kritik altyapı, hizmetler ve sosyal uyum alanlarında dayanıklılık inşa etmesi gerektiğine dikkat çeken Niinistö, daha güçlü bir istihbarat işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Avrupa'da yeni bir istihbarat ağı oluşturma önerisini gündeme getiren Niinistö, bunun yalnızca bilgi paylaşımını değil, aynı zamanda bilgiye dayalı karar alma mekanizmasını da güçlendireceğini açıkladı.

Niinistö, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’yı zayıf gördüğünü belirtirken, bu algının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 2022 yılının Şubat ayında yaşanan gelişmelerle birlikte AB ve NATO’nun güvenlik işbirliğine dayalı modelinin sarsıldığını ifade etti.

Siyasi Gruplardan Farklı Görüşler

Sunum sonrasında AP’deki siyasi gruplar arasında fikir ayrılıkları gözlemlendi. Liberal ve merkez sağ milletvekilleri, Niinistö’nün endişelerine katılarak Avrupa’nın tehditler karşısında hazırlıksız olduğunu savundu. Ancak Sol Grup milletvekilleri, askeri yatırımlar yerine kamu yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, aşırı sağcı üyeler ise AB’nin ortak savunma stratejisi geliştirme fikrini eleştirerek, bu durumun ülkelerin egemenliğine tehdit oluşturacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.