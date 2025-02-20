Eski Danıştay Üyesi Ahmet Eğerci Yüce Divan'da Yargılanıyor

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, FETÖ lehine kararlar vererek 'görevi kötüye kullanma' suçundan Yüce Divan'da yargılanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:50
Eski Danıştay Üyesi Ahmet Eğerci Yüce Divan'da Yargılanıyor

Eski Danıştay Üyesi Yüce Divan'da Yargı Karşısında

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen cezaların iptali için açılan davalarda örgüt lehine oy kullanarak 4 kez "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanmaya başladı.

İlk Dava Celsesi Başladı

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleşen ilk celsede sanık Ahmet Eğerci ve avukatı duruşma salonunda hazır bulunurken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, iddianame yerine geçen son soruşturmanın açılmasına dair kararı okudu. Söz konusu karara göre, Eğerci'nin Danıştay 13. Daire üyesi olduğu dönemde, FETÖ'ye ait televizyon ve radyolar için RTÜK tarafından verilen cezaların iptali davasında örgüt lehine kararlar alınmasını sağladığı belirtildi.

Sanık Eğerci'nin Savunması

Kimlik tespitinin ardından, sanık Eğerci savunmasını yaptı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezası aldığını ifade eden Eğerci, Yargıtay'daki fiil ile Yüce Divan'da yargılanan suçun aynı olduğunu belirtti. Bu nedenle dava talebinin reddedilmesini istedi.

Eğerci, isnat edilen "görevi kötüye kullanma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savunarak, "Alınan kararlara muhalif kalmak, görevi kötüye kullanmak değil, görev yerine getirmektir. Somut olaylarda kamu zararına yol açmadım. Kullandığım muhalefet şerhi, hiçbir maddi sonuca neden olmamıştır. Bu davalar RTÜK lehine sonuçlanmıştır." dedi.

Mesleğini Savundu

Eğerci, görev süresince binlerce karara imza attığını belirterek, "Mesleğimi yaparken hiçbir soruşturma geçirmedim. Danıştay üyeliği ve tetkik hakimliği görevlerimde yanlı ve taraflı davranmadım. Kimsenin maşası olmadım ve kendi irademle hareket ettim." ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık avukatı ve tanık beyanlarının ardından 8 Mayıs'a ertelendi.

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