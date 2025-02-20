Eski Danıştay Üyesi Yunus Çetin'in Yüce Divan'da Yargılanma Süreci Başladı

Eski Danıştay Üyesi Yunus Çetin, FETÖ'nün talimatıyla SGK'yi zarara uğrattığı iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:06
Eski Danıştay Üyesi Yunus Çetin'in Yüce Divan'da Yargılanma Süreci Başladı

Yüce Divan'da İlk Duruşma Gerçekleşti

Eski Danıştay 15. Daire Üyesi Yunus Çetin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından verilen bir talimatla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine aldığı kararla ilgili olarak "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Yüce Divanda yargılanıyor. Davanın ilk duruşması, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yapıldı.

Duruşmaya, sanık Yunus Çetin ve avukatı katılırken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya iddianame yerine geçen belgeleri okudu. Okunan belgelere göre, Çetin'in, kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesi ile SGK arasındaki sözleşmeyi feshederek MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda diğer örgüt mensuplarıyla birlikte yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi. Bu kararın SGK'yi zarara uğrattığı vurgulandı.

Sanığın Savunması ve Duruşmanın Ertelenmesi

Kimlik tespiti sonrasında savunmasını yapan sanık Yunus Çetin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra gözaltına alındığını ve cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ifade etti.

Çetin, kendisi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde verilen kararın Yüce Divan'daki yargılama sürecinde değerlendirildiğini kaydederek, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, verdiği kararın hukuka uygun olduğunu öne sürerek beraatını talep etti.

Duruşma, sanık avukatı ve tanık beyanlarının ardından 19 Haziran'a ertelendi.

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