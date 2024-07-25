Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in Vefatı

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer Hayatını Kaybetti

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti. Alınan bilgilere göre, Sümer, sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmekteydi.

Sümer'in Siyasi Kariyeri

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dünyaya gelen Sümer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18, 19, 20 ve 21. dönemde Diyarbakır milletvekilliği yapmış, aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Cenaze Töreni Bilgileri

Salih Sümer için yarın TBMM'de bir anma töreni düzenlenecek. Cenazesi, Bismil ilçesindeki Sümer Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.