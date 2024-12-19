Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'

ABD Dışişleri Bakanlığı eski üst düzey yetkililerinden Mike Casey, ülkesinin Filistin konusundaki tutumunu eleştirerek, 'Filistin politikamız yok, İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayında Gazze konusunda siyasi danışman yardımcılığından istifa eden Casey, The Guardian gazetesine verdiği röportajda ABD'nin Gazze politikalarını eleştirdi.

Casey, Başkan Joe Biden yönetiminin önerilen her planı 'İsrail'in önerileri lehine reddettiğine' dikkat çekerek, 'Ortaya attığımız her fikir için Biden yönetimi, 'İsraillilerin başka bir fikri var.' diyordu.' şeklinde konuştu.

Gazze'deki insani krizle ilgili yaptığı raporlar süresince yaşadığı hayal kırıklıklarının derinleştiğini kaydeden Casey, çocuklar da dahil olmak üzere sivil kayıplarının belgelenmesinin ve Washington'da görmezden gelinmesinin psikolojik bir yük oluşturduğunu belirtti.

Casey, 'Ölü çocuklar hakkında yazmaktan çok yoruldum. Sürekli Washington'a bu çocukların gerçekten öldüğünü kanıtlamak zorunda kalmak ve sonra hiçbir şey olmadığını görmek üzücü.' dedi.

Eski diplomat ayrıca, kendisinin doğrudan belgelediği Filistin'deki ölü sayıları üzerinden Başkan Biden'ın duyduğu hayal kırıklığını ifade ederek, 'Filistin konusunda bir politikamız yok, biz sadece İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Casey'nin iddialarına yanıt verirken uluslararası insancıl hukuka ve sivillerin zarar görmesini önlemeye bağlılıklarını vurguladı. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 'İsrail'in sadece uluslararası insancıl hukuka uymakla kalmayıp aynı zamanda sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her adımı atması gerektiğini defalarca söyledik.' ifadelerini kullandı.

On yılı aşkın diplomatik deneyime sahip olan Casey, 2020 yılından itibaren Kudüs'te Gazze'deki insani krizi belgelemeyi ve Gazze ile ilgili politika önerileri hazırlamayı kapsayan bir görevde bulunmuştu. Temmuz ayında Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa eden 12 eski hükümet yetkilisi, yayımladıkları bildiride yönetimin politikasının 'başarısız ve ABD ulusal güvenliği için tehdit' olduğunu savunmuştu.

Bildiride, 'Amerika'nın İsrail'i diplomatik olarak koruması ve İsrail'e sürekli silah akışı sağlaması, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez suç ortaklığı yapmamızı sağlamıştır.' ifadelerine yer verilmişti.