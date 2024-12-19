DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'

Mike Casey, ABD'nin Filistin konusunda politikasının bulunmadığını ve İsrail'in taleplerine göre hareket edildiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:28
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'

ABD Dışişleri Bakanlığı eski üst düzey yetkililerinden Mike Casey, ülkesinin Filistin konusundaki tutumunu eleştirerek, 'Filistin politikamız yok, İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayında Gazze konusunda siyasi danışman yardımcılığından istifa eden Casey, The Guardian gazetesine verdiği röportajda ABD'nin Gazze politikalarını eleştirdi.

Casey, Başkan Joe Biden yönetiminin önerilen her planı 'İsrail'in önerileri lehine reddettiğine' dikkat çekerek, 'Ortaya attığımız her fikir için Biden yönetimi, 'İsraillilerin başka bir fikri var.' diyordu.' şeklinde konuştu.

Gazze'deki insani krizle ilgili yaptığı raporlar süresince yaşadığı hayal kırıklıklarının derinleştiğini kaydeden Casey, çocuklar da dahil olmak üzere sivil kayıplarının belgelenmesinin ve Washington'da görmezden gelinmesinin psikolojik bir yük oluşturduğunu belirtti.

Casey, 'Ölü çocuklar hakkında yazmaktan çok yoruldum. Sürekli Washington'a bu çocukların gerçekten öldüğünü kanıtlamak zorunda kalmak ve sonra hiçbir şey olmadığını görmek üzücü.' dedi.

Eski diplomat ayrıca, kendisinin doğrudan belgelediği Filistin'deki ölü sayıları üzerinden Başkan Biden'ın duyduğu hayal kırıklığını ifade ederek, 'Filistin konusunda bir politikamız yok, biz sadece İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Casey'nin iddialarına yanıt verirken uluslararası insancıl hukuka ve sivillerin zarar görmesini önlemeye bağlılıklarını vurguladı. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 'İsrail'in sadece uluslararası insancıl hukuka uymakla kalmayıp aynı zamanda sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her adımı atması gerektiğini defalarca söyledik.' ifadelerini kullandı.

On yılı aşkın diplomatik deneyime sahip olan Casey, 2020 yılından itibaren Kudüs'te Gazze'deki insani krizi belgelemeyi ve Gazze ile ilgili politika önerileri hazırlamayı kapsayan bir görevde bulunmuştu. Temmuz ayında Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa eden 12 eski hükümet yetkilisi, yayımladıkları bildiride yönetimin politikasının 'başarısız ve ABD ulusal güvenliği için tehdit' olduğunu savunmuştu.

Bildiride, 'Amerika'nın İsrail'i diplomatik olarak koruması ve İsrail'e sürekli silah akışı sağlaması, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez suç ortaklığı yapmamızı sağlamıştır.' ifadelerine yer verilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza
2
İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi
3
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'
4
Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
5
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı
6
Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı
7
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!