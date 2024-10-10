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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın Ceza Kararı Onandı

Yargıtay, eski başkan Mızraklı'ya PKK üyeliğinden verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onayladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:15
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın Ceza Kararı Onandı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya Ceza Onayı

Yargıtay, Adnan Selçuk Mızraklı hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının hukuka uygun olduğuna hükmetti. 2020'de Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar, 2022'de eksik araştırma nedeniyle bozulmuştu.

Yargıtay'ın İncelemesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yapılan yeniden yargılamada, Mızraklı'nın terör örgütü PKK/KCK kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezayı onadı. Yargıtay, sanık hakkındaki mahkumiyet kararının, tutarlı ve kesin verilere dayandığını belirtti.

Örgüt Faaliyetleri ve İddialar

Mızraklı'nın terör örgütü ile olan bağları ve faaliyetleri hakkında yapılan tespitlerde, kapatılan bir derneğin yönetiminde yer aldığı belirtildi. Bu dernek, PKK/KCK mensuplarının ailelerine yönelik çeşitli eylemler planlayarak, ihtiyaçlarını karşılamada aktif rol aldı.

Kayıt Dışı Tedavi ve Örgütsel Bağlar

Mızraklı, çalıştığı hastanede çatışmalarda yaralanan örgüt mensuplarını kayıt dışı tedavi etti ve örgüt yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, terör örgütünün KCK yapılanması içinde yer alarak, sözde sağlık komitesinde aktif bir şekilde görev aldı.

Yargıtay, Mızraklı'nın örgütsel faaliyetlere dair tanıklıkların, belediye imkanlarını örgüte mali ve fiziksel olarak sağladığını ve örgütle kurulan organik bağların varlığını ortaya koyduğunu belirtti.

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