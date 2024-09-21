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Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Normalleşme Anlaşmasına Eleştiri

Abdulilah Benkiran, Fas'ın İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 23:57
Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Normalleşme Anlaşmasına Eleştiri

Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Çarpıcı Açıklamalar

Fas'taki muhalefet partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, yaptığı açıklamalarla ülkesinin İsrail ile gerçekleştirdiği normalleşme anlaşmalarını sorguladı. Benkiran, bu anlaşmaların artık "makul, mantıklı veya ahlaki bir gerekçesi kalmadığını" savundu.

Normalleşme Anlaşmasının Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

Rabat'taki partisinin genel sekreterlik toplantısında konuşan Benkiran, "Devletimizin İsrail olarak adlandırılan bu yapıyla yaptığı anlaşmaların artık ne makul ne mantıklı ne de ahlaki bir gerekçesi kaldı," dedi. Benkiran, "Fas'ın İsrail'le normalleşme anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. İnsanlar, sessiz olsalar bile, bu kurşunların bedenlerine isabet ettiğini ve kardeşlerini öldürdüğünü hissediyorlar," ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki Saldırılara Tepki

Benkiran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına da dikkat çekerek, "Lübnan'daki kardeşlerimize taziyelerimizi iletiyoruz ve oradaki direnişin hala dimdik ayakta olduğunu belirtmek istiyoruz. Savaş bir gün lehimize, bir gün aleyhimize olabilir, ancak her durumda şehadeti arzulayan bir millet sonunda zafer kazanacaktır," şeklinde konuştu.

İsrail Ordusunun Hava Saldırısı

Öte yandan, İsrail ordusu 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı sonucunda 3'ü çocuk 7'si kadın toplam 37 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, saldırının ardından 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu. 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Beyrut saldırısı sonrası 76 kişi yaşamını yitirdi.

Israil-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında artan şiddetli çatışmalar da dikkat çekiyor.

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