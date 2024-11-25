Eski Fransa Başbakanı Villepin'den Netanyahu İçin UCM Çağrısı

Villepin'den Çarpıcı Açıklamalar

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanması için hükümete çağrıda bulundu.

Gazze'deki Durum

BFMTV'deki bir programda konuşan Villepin, İsrail'in Gazze'de sömürgecilik faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Hukukun Önemi

Villepin, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin uluslararası hukukun herkes için bağlayıcı olduğu mesajını taşıdığını vurgulayarak, Gazze'deki eylemlerinden dolayı İsrail'in uluslararası toplum önünde sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Ancak Villepin, İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etme çabasıyla gazetecileri hedef aldığını ve hatta öldürdüğünü ifade ederek, uluslararası topluma bir kez daha harekete geçme çağrısında bulundu.

Fransız Hükümetine Çağrı

Son olarak, Villepin, Fransız hükümetinden Netanyahu’nun ülke topraklarına girmesi durumunda UCM'nin tutuklama emrini uygulamasını istedi. UCM, 21 Kasım tarihinde Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.