Eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Gözaltında İntihar Girişiminde Bulundu

Güney Kore'de 3 Aralık'ta yaşanan başarısız sıkıyönetim ilanının ardından, olayın merkezindeki isimlerden biri olan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.

Kim Yong-hyun'un, olayların ardından sorgulama sürecinde yaşadığı bu trajik olay, ülkede siyasi gerilimleri yeniden tetikleyerek tartışmalara yol açtı. Savunma Bakanlığı döneminde sıkıyönetim önerisinde bulunduğu öne sürülen Kim'in durumu, Güney Kore kamuoyunun dikkatini çekti.

Uzmanlar, bu durumun ülkedeki siyasi istikrara etkileri olabileceğini belirtirken, Kim Yong-hyun'un sağlık durumu ve gözaltındaki süreç hakkında yeni gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.