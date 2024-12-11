DOLAR
34,86 -0,02%
EURO
36,72 -0,13%
ALTIN
3.022,44 -0,23%
BITCOIN
3.391.722,16 -0,97%

Eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Gözaltında İntihar Girişiminde Bulundu

Güney Kore'nin eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltındayken intihar girişiminde bulundu. Olay, sıkıyönetim iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 06:18
Eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Gözaltında İntihar Girişiminde Bulundu

Güney Kore'de 3 Aralık'ta yaşanan başarısız sıkıyönetim ilanının ardından, olayın merkezindeki isimlerden biri olan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.

Kim Yong-hyun'un, olayların ardından sorgulama sürecinde yaşadığı bu trajik olay, ülkede siyasi gerilimleri yeniden tetikleyerek tartışmalara yol açtı. Savunma Bakanlığı döneminde sıkıyönetim önerisinde bulunduğu öne sürülen Kim'in durumu, Güney Kore kamuoyunun dikkatini çekti.

Uzmanlar, bu durumun ülkedeki siyasi istikrara etkileri olabileceğini belirtirken, Kim Yong-hyun'un sağlık durumu ve gözaltındaki süreç hakkında yeni gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OSB Yıldızları Araştırması'nda Dereceye Giren Firmalara Ödüller Verildi
2
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı
3
Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı İntihar Girişiminde Bulundu
4
Attu Adası'nın Yerli Lideri İçin Japonya'dan Tazminat Talebi
5
Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Devlet Başkanlığı Ofisine Baskın
6
Eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Gözaltında İntihar Girişiminde Bulundu
7
Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması: Devlet Başkanlığı Ofisine Baskın

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!