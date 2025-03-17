Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 4,5 Yıl Hapis Cezası

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülke sınırını izinsiz geçtiği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Tiflis Şehir Mahkemesi'nde görülen davada, Saakaşvili'nin 2021'deki yasa dışı geçişi sebebiyle karar alındı.

Mahkeme hakimi Mihail Jinjoliya, Saakaşvili'nin cezasının yanında, 3 yıl süreyle devlet memuru olarak çalışma hakkından da mahrum bırakıldığını duyurdu. Bu, eski Cumhurbaşkanının aldığı üçüncü hapis cezası olarak kayıtlara geçti.

Saakaşvili, Cumhurbaşkanlığı döneminde (2004-2013) yaşanan bir cinayet davasını kötüye kullanmak ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürmekten dolayı 2018 yılında gıyaben 6 yıl hapis cezası almıştı. Ayrıca, 12 Mart'ta devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirmekten 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bir yolsuzluk davası da bulunuyor.

Görev süresinin sona ermesinin ardından 2013'te Gürcistan'ı terk eden Saakaşvili, 1 Ekim 2021'de ülkesine geri döndüğünde, hemen gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye konuldu. Tutuklama sürecinin hemen ardından 50 gün açlık grevi yaptı ve tedavi için Gori şehrine götürüldü.

Gori'deki tedavinin ardından, 21 Şubat-10 Mart 2022 tarihleri arasında yeniden açlık grevi yaparak dikkat çekti. Son olarak, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki Vivamedi Kliniği'ne nakledildi. Saakaşvili, hakkındaki suçlamaları reddederek, siyasi mahkum