Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 4,5 Yıl Hapis Cezası

Mihail Saakaşvili, ülke sınırını izinsiz geçmekten 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:59
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 4,5 Yıl Hapis Cezası

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülke sınırını izinsiz geçtiği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Tiflis Şehir Mahkemesi'nde görülen davada, Saakaşvili'nin 2021'deki yasa dışı geçişi sebebiyle karar alındı.

Mahkeme hakimi Mihail Jinjoliya, Saakaşvili'nin cezasının yanında, 3 yıl süreyle devlet memuru olarak çalışma hakkından da mahrum bırakıldığını duyurdu. Bu, eski Cumhurbaşkanının aldığı üçüncü hapis cezası olarak kayıtlara geçti.

Saakaşvili, Cumhurbaşkanlığı döneminde (2004-2013) yaşanan bir cinayet davasını kötüye kullanmak ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürmekten dolayı 2018 yılında gıyaben 6 yıl hapis cezası almıştı. Ayrıca, 12 Mart'ta devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirmekten 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bir yolsuzluk davası da bulunuyor.

Görev süresinin sona ermesinin ardından 2013'te Gürcistan'ı terk eden Saakaşvili, 1 Ekim 2021'de ülkesine geri döndüğünde, hemen gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye konuldu. Tutuklama sürecinin hemen ardından 50 gün açlık grevi yaptı ve tedavi için Gori şehrine götürüldü.

Gori'deki tedavinin ardından, 21 Şubat-10 Mart 2022 tarihleri arasında yeniden açlık grevi yaparak dikkat çekti. Son olarak, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki Vivamedi Kliniği'ne nakledildi. Saakaşvili, hakkındaki suçlamaları reddederek, siyasi mahkum

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü
2
Trablus'ta Ramazan Geceleri Coşkusu: Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor
3
Bursa'da Fabrikada Makineye Düşen Mühendis Hayatını Kaybetti
4
Fatsa'da Temizlik Yaparken Hayatını Kaybeden Mehmet Varol'un Acı Hikayesi
5
Megadeth Türkiye'yi Sallayacak: İstanbul Konseri 22 Eylül'de
6
3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Alanya'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam