Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 Yıl Hapis Cezası

Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a Hapis Cezası

Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından toplamda 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akış'ın yargılandığı davanın karar duruşması Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Olayın Arka Planı

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Haziran 2023 tarihinde Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış, Hakkari Valiliğinin yasaklama kararına rağmen 3 Şubat tarihinde düzenlenen yürüyüşle ilgili olarak yargılandı. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan Akış, avukatlarıyla birlikte dava sürecine katıldı.

Akış'ın Savunması

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından, Akış savunmasını yaparak önceki ifadelerini yineledi. Suçlamaları reddeden Akış, "Bahse konu yürüyüş, parti kapsamında yürütülen bir organizasyondu. Benim bu organizasyonun hazırlanmasında bir rolüm yoktur. Konuşmamda barış ve kardeşlik gibi hususlardan bahsediyorum. Eleştiri hakkımı kullandım." şeklinde ifade verdi.

Mahkemenin Kararı

Sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Akış'a 9 yıl hapis cezası verdi. Daha önce 5 Haziran 2023 tarihinde Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı başka bir davada, 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası aldığı da belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.