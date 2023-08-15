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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni işi belli oldu

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni işi belli oldu
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından kamudan uzak duruşu merak konusu olmuştu. Babası Sadık Albayrak oğlunun yeni mesleğini açıkladı. İşte Berat Albayrak'ın yeni mesleği...

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra kamudan uzak kalan Berat Albayrak'ın hayatındaki gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Kamuoyu, Albayrak'ın nerede yaşadığını ve hangi işle meşgul olduğunu merak ediyordu.

BERAT ALABYRAK'IN YENİ MESLEĞİNİ BABASI DUYURDU

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Berat Albayrak'ın yaşamını ve yeni işini açıklayan kişi ise babası Sadık Albayrak oldu. Sadık Albayrak, Sabah yazarı Yavuz Donat'a verdiği röportajda oğlunun Nun Okulları'nda faaliyet gösterdiğini ifade etti. Berat Albayrak'ın, Nun Okulları aracılığıyla geleceğin yöneticilerini yetiştirme sorumluluğunu üstlendiği belirtildi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak tanınan Berat Albayrak, kamudaki görevinden ayrıldıktan sonra düşük profilli bir yaşam sürdürmeye başladı. Görünmeyi tercih etmeyerek, medya ve kamuoyundan uzak durdu. Ancak babası Sadık Albayrak'ın açıklamalarıyla, Berat Albayrak'ın kendi kaderini çizdiği ve geleceğin yöneticilerini yetiştirme misyonunu üstlendiği ortaya çıkmış oldu.

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