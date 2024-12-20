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Eski IMF Başkanı Rato'ya 4 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Rodrigo Rato, İspanya'da Maliye'yi aldatmak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:13
Eski IMF Başkanı Rato'ya 4 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Eski IMF Başkanı Rato Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato, İspanya'da servetini Maliye'den saklamakla bağlantılı suçlardan 4 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Rato, IMF'de 2004-2007 yılları arasında başkanlık yapmış; ayrıca Bankia bankasında 2010-2012 döneminde üst düzey yöneticilik ve İspanya'da Maliye (1996-2000) ile Ekonomi (2000-2004) bakanlıkları görevlerinde bulunmuştur.

75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana yargılandığı davada, yolsuzluk, kara para aklama ve vergide usulsüzlük gibi toplam üç suçtan suçlu bulunarak cezalandırıldı. Madrid İl Mahkemesinde görülen davada hakim, Rato'ya 4 yıl 9 ay hapis, 2 milyon 22 bin 154 avro para cezası ve 568 bin 413 avro tazminat ödemesi hükmetti.

İspanya savcılığı, Rato hakkında toplamda 63 yıl hapis, Maliyeye 42,4 milyon avro ceza ve 7,75 milyon avro tazminat talebinde bulunmuştu. Dava, kamuoyunda çeşitli gerekçeleriyle 9 yıl boyunca büyük tartışmalara yol açtı.

Rato, daha önce de bir İspanyol bankasının kurumsal kredi kartlarını şahsi harcamalarında kullandığı gerekçesiyle 2018 yılında 4,5 yıl hapis cezası almış, ardından Madrid'deki Soto del Real cezaevine girmiş ve Şubat 2021'de şartlı tahliye edilmiştir.

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