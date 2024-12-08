DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.460.642,92 0,71%

Eski Irak Başbakanı İbadi'den Suriye'ye Barış Mesajı: 'Yeni Bir Gün'

Haydar el-İbadi, Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye'ye birlik, özgürlük ve barış diledi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:43
Eski Irak Başbakanı İbadi'den Suriye'ye Barış Mesajı: 'Yeni Bir Gün'

Haydar el-İbadi'den Suriye'ye Umut Dolu Mesaj

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Esed ailesi döneminin çökmesi üzerine önemli bir açıklama yaptı. İbadi, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, "Suriye'de yeni gün. Suriye halkı için birlik, özgürlük, adalet ve barış günü olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İbadi, açıklamasında ayrıca, "Zulmün devam edemeyeceği gibi, ne terör, ne kaos, ne de savaş başarıya ulaşabilir," diyerek, Suriye halkının geleceği için umutlu olduğunu vurguladı. Kendisi ve dünyayla barışık, birleşik ve güvenli bir Suriye temennisinde bulunan İbadi, Irak ve Suriye'nin güçlü ortak yönlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Barış ve İnşa Dönemi Özlemi

El-İbadi, savaşlar ve çatışmalardan yorgun düşen halkların artık barış ve inşa dönemini özlemle beklediğini belirterek, "Halklarımızın iyiliği için hepimiz çekişmelerin, çatışmaların ve savaşların alevlerini söndürmek için çalışalım," çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
2
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
4
Beşşar Esed Görevden Ayrıldı ve Suriye'yi Terk Etti
5
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
6
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
7
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor