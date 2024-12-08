Eski Irak Başbakanı İbadi'den Suriye'ye Barış Mesajı: 'Yeni Bir Gün'

Haydar el-İbadi'den Suriye'ye Umut Dolu Mesaj

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Esed ailesi döneminin çökmesi üzerine önemli bir açıklama yaptı. İbadi, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, "Suriye'de yeni gün. Suriye halkı için birlik, özgürlük, adalet ve barış günü olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İbadi, açıklamasında ayrıca, "Zulmün devam edemeyeceği gibi, ne terör, ne kaos, ne de savaş başarıya ulaşabilir," diyerek, Suriye halkının geleceği için umutlu olduğunu vurguladı. Kendisi ve dünyayla barışık, birleşik ve güvenli bir Suriye temennisinde bulunan İbadi, Irak ve Suriye'nin güçlü ortak yönlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Barış ve İnşa Dönemi Özlemi

El-İbadi, savaşlar ve çatışmalardan yorgun düşen halkların artık barış ve inşa dönemini özlemle beklediğini belirterek, "Halklarımızın iyiliği için hepimiz çekişmelerin, çatışmaların ve savaşların alevlerini söndürmek için çalışalım," çağrısında bulundu.