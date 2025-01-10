Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Elon Musk'ı Uyardı

Yusuf, Musk'a karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirtti

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, ırkçı söylemler ile nefret suçları konusunda dikkat çekici uyarılarda bulundu. Elon Musk'ı, aşırı sağ görüşlerin destekçisi olarak nitelendirirken, onu "dünyanın en tehlikeli adamlarından biri" olarak tanımladı.

Yusuf, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, özellikle İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer liderlere karşı yapılan açıklamalar üzerinden Musk'a tepkisini dile getirdi. Milyarder iş insanının durdurulması gerektiğini vurgulayan Yusuf, "Bu sadece bir tweet ya da bireyle ilgili değil. Bu, küresel bir sorunun yansımasıdır. Güçlü bireyler, devasa platformları aracılığıyla zararlı söylemleri destekliyor ve ön yargıları normalleştiriyorlar." dedi.

Aşırı sağcılıkla mücadele vurgusu

Yusuf, Musk'ın Temmuz 2024'te yaşanan aşırı sağcı şiddet eylemleri ile ilişkilendirilerek suçlandığını hatırlatarak, "O zamandan beri yaptığı her şey bu görüşü pekiştirdi. Milyarlarını Beyaz Saray'a girmekte kullanması yetmedi, şimdi de İngiltere'nin demokratik seçilmiş başbakanını devirmeye çalışıyor. Endişe verici olan, Musk'ın Müslüman karşıtı nefretle yönlendirilen aşırı sağ görüşlerden etkilenmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Musk'ın bu tür söylemleri görmezden gelmenin mümkün olmadığını, aksine onun ve aşırı sağın propagandasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Elon Musk, Avrupa ile tartışmalar yaşıyor

Musk'a yönelik tepkiler yalnızca Yusuf ile sınırlı değil. Donald Trump'ın yeni yönetimi ile birlikte Musk'ın aşırı sağcı AfD partisinin övgüsünü yapması Avrupa'daki tepkileri tetikledi. Avrupa'daki birçok siyasetçi, Musk'ı ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlarken, Avrupa Parlamentosu temsilcileri de onun sosyal medyadaki davranışlarına yönelik harekete geçilmesini talep etti.

İngiltere'yi hedef alan açıklamalar

Musk, son dönemde İngiltere Başbakanı Starmer ve İşçi Partisi dahil birçok konuda sürekli eleştirilerde bulundu. X hesabında "ABD'nin İngiliz halkını zalim hükümetten kurtarıp kurtarmaması" gerektiğine dair anketler yaparak, "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" ifadelerini kullandı. Başbakan Starmer, bu paylaşımlara yönelik cevaplarında, Musk'ı doğrudan işaret ederek yalan ve yanlış bilgi yaydığını söyledi.

Liberal Demokratlar Partisi lideri Ed Davey, Musk'ın bir ülkede ne olduğunu bilmeden o ülkenin demokrasisine müdahale ettiğini belirtti ve ABD'nin Londra Büyükelçisi Jane Hartley'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını önerdi.