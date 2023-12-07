Eski İsrail Başbakanı Naftali'den Gazze'ya skandal sözler!

İsrail ile Hamas arasındaki savaş tüm şiddeti ile devam ediyor. Dünyanın izlediği ateş hattı bir haftalık insanı aranın ardından daha da şiddetlenerek devam etmeye başladı. Rehine takasının bitmesi ile yeniden başlayan savaş Gazze'de güvenli bölgenin olmamasına sebep oldu. Gazze Şeridi'nde yaşananlardan en çok sivil halkın etkilenmesine karşı dünyanın birçok noktasından tepki yağdı. Son yaşanan gelişmelerden biri olan Birleşmiş Milletler'in 99. maddenin devreye sokulmasına yönelik adımı İsraillileri adeta çılgına çevirdi.

BBC'de bir canlı yayına katılan İsrail'in eski başbakanı İsrail'in sivillere yönelik katliamlarını yönelik değerlendirmelerde bulundu. Naftali Bennet Miami'deki evinden katıldığı canlı yayında Gazzelilere adete öfkesini kustu. Bennet'in söylevlerine dair skandal sözler ise şok etkisi yarattı.