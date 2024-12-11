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Eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Şok İtiraf: Kraliçe Elizabeth İsraillileri Terörist Görüyordu

Reuven Rivlin, Kraliçe 2. Elizabeth'in İsraillileri 'terörist olarak gördüğünü' iddia etti, Kraliçe'nin İsrail'le ilişkileri zorluydu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:55
Eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Şok İtiraf: Kraliçe Elizabeth İsraillileri Terörist Görüyordu

Reuven Rivlin'den Çarpıcı Açıklamalar

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Kraliçe 2. Elizabeth'in İsraillilere karşı duyduğu olumsuz bakış açısını gündeme getirdi. Rivlin, Jewish News’te yer alan habere göre, Londra'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kraliçe ile ilişkilerinin "biraz zor geçtiğini" belirtti.

Kraliçe Elizabeth ile İlişkiler Zorlandı

Rivlin, konuşmasında, "Kraliçe Elizabeth ile aramızdaki ilişki biraz zordu, çünkü o hepimizin ya terörist ya da teröristin çocuğu olduğuna inanıyordu," dedi. Bu ifadeleriyle, Kraliçe'nin İsrailli yetkililere karşı yaklaşımını eleştirdi.

Buckingham Sarayı'na Giriş İzni

Eski Cumhurbaşkanı, Kraliçe'nin uluslararası toplantılar dışında hiçbir İsrailli yetkilinin Buckingham Sarayı'na girmesine izin vermediğini de kaydetti.

Yeni Kral III. Charles ile Durum Farklı

Rivlin, yeni İngiltere Kralı III. Charles'ın ise İsrail'e "her zaman dostça yaklaştığını" ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkinin daha olumlu bir seyir izlediğini sözlerine ekledi.

Kraliçe Elizabeth'in İsrail Ziyareti İddiaları

Haberde ayrıca, Kraliçe Elizabeth'in tahtta olduğu 70 yıl boyunca hiç İsrail'i ziyaret etmediğine dikkat çekildi. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin karmaşık yapısını gözler önüne seriyor.

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