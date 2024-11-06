Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Görevden Alınma Sebepleri

Eski Savunma Bakanı Gallant Görevden Alındı

İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, görevden alınmasının sebepleri hakkında detaylar paylaştı. Binyamin Netanyahu ile arasında yaşanan üç önemli anlaşmazlık, Gallant'ın görevine son verilmesinin nedenleri olarak öne çıkıyor.

İlk Anlaşmazlık: Zorunlu Askerlik Uygulaması

Gallant, zorunlu askerlikten muaf tutulan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler) ile ilgili yasanın "ayrımcı ve bozuk" olduğunu vurguladı. Ona göre, İsrail'in devam eden savaşında herkesin askere gitmesi gerektiği görüşünde ısrarcıydı ve bunun hayati önem taşıdığını belirtti.

İkinci Anlaşmazlık: Gazze'deki Esirler

Gallant, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine dönmesi konusunu önemli buluyordu. Esirlerin acı verici tavizlerle de geri getirilmesi gerektiğine inanarak, bu durum üzerinde durdu ve Netanyahu'nun tavrı ile çatıştığını ifade etti.

Üçüncü Anlaşmazlık: 7 Ekim Olayları Üzerine Soruşturma

Gözden kaçmayan bir diğer konu ise, 7 Ekim 2023'te yaşanan askeri ve istihbarat başarısızlıklarına dair bir resmi soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarıydı. Gallant, Netanyahu'nun bu konuda gösterdiği tavrı da eleştirerek, mevcut sistemin sorgulanması gerektiğini savundu.

İsrail'in Gazze'deki Durumu

İsrail, Hamas tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından ciddi kayıplar yaşadı. 1200 İsrailli hayatını kaybederken, 5 bin 132 kişi yaralandı. Savaşın devamında, Gazze Şeridi'nde ise yaklaşık 43 bin 391 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu kayıplar sivil altyapının da zarar görmesine yol açtı.

İsrail ordusu, çatışmaların başlangıcından bu yana 780 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Tüm bu koşullar altında, insanlar ve aileler zor bir durumla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Son olarak, 24 Kasım 2023'te verilen insani ara sürecinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinli hala tutuklu ve insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam ediyor.