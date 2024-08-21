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Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan Gazze'ye Yönelik Sert Açıklama

Liberman, Gazze'yi insani ihtiyaçlardan mahrum bırakma önerisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:01
Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan Gazze'ye Yönelik Sert Açıklama

Liberman'dan Gazze'ye Tam İzolasyon Çağrısı

İsrail'de muhalefette olan İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin İnsani İhtiyaçları Yok Sayılıyor

Liberman, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımında, "İsrail ile Gazze arasında kesin bir ayrım yapılması gerektiğini düşündüğümü belirtmek isterim," dedi. Sözlerine devam eden Liberman, "Su yok, elektrik yok, mal yok, yakıt yok; tam bir kopukluk olmalı," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Durum

Şu anda Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar ve sınır kapılarındaki kontrol nedeniyle ciddi bir insani krizin içindedir. 7 Ekim tarihinden itibaren devam eden saldırılarda ise, resmi rakamlara göre en az 40 bin 223 Filistinli hayatını kaybetti ve 92 bin 981 kişi yaralandı. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük zarar gördü.

Liberman'ın çağrıları, bölgedeki bu insani krizin daha da derinleşmesine neden olabilecek tepki çekmektedir.

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