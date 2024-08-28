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Eski İsrailli Bakan Liberman'dan Gazze'ye Yardım Girişimine Karşı Çarpıcı Çağrı

Avigdor Liberman, Gazze'ye insani yardımının durdurulmasını ve İsrail ordusuna daha fazla hareket alanı tanınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:59
Eski İsrailli Bakan Liberman'dan Gazze'ye Yardım Girişimine Karşı Çarpıcı Çağrı

Liberman'dan Sert Açıklamalar

İsrail'in muhalefet partisi olan İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 7 Ekim'den beri devam eden çatışmalar sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizle ilgili dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Gazze'ye Yardımların Durdurulması

Liberman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'ye gönderilen tüm insani yardımların durdurulmasını istedi. Bu konuda yalnızca gıda yardımları değil, aynı zamanda ekipman ve yakıt girişinin de sonlanması gerektiğini vurguladı.

Askerî Strateji Üzerine Öneriler

Eski bakan, İsrail ordusuna Gazze'deki operasyonel hareket kabiliyetinin artırılması çağrısında bulunarak, özellikle bölgedeki su, gıda, elektrik ve yakıt gibi temel hizmetlerin kısıtlanması gerektiğini dile getirdi.

Yardım Engelleri ve Sonuçları

Tel Aviv yönetiminin uyguladığı engeller nedeniyle, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarında kontrol tamamen İsrail ordusu'nun eline geçmiş durumda. Bu durum, bölgeye insani yardımların yeterince ulaştırılamamasına neden oluyor. Uzun süreli esaret altında olan Gazze halkının durumu, bu tedbirler ile daha da zor bir hale gelmiş durumda.

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