Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un Gözaltı Süreci

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde serbest bırakılmadan önce, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifadesini verdi.

İfadesindeki Detaylar

Uzun, ifadesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımın kendi cümleleri olduğunu, ancak bu cümlelerin Cumhurbaşkanını hedef almadığını ifade etti. Paylaşımında, yurt içi ve yurt dışında gönderilen yardım malzemeleri hakkında bilgi vermek istediğini belirten Uzun, “Sayın Cumhurbaşkanının ithalat, ihracat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın Cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir” dedi.

Adli Kontrol Kararı

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Uzun'un serbest bırakılmasına ancak yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak karar verdi. Savcılığın, Uzun'un serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi. Dolayısıyla, Uzun’un yurt dışına çıkışının önüne geçildi.

Soruşturmanın Gelişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğine dair resen soruşturma başlatmıştı. Uzun, savcılığa sevk edilmeden önce Ankara'da gözaltına alınmıştı.