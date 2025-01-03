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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun İçin Tutuklama Talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlaması ile gözaltına alınan eski istihbaratçı Sabri Uzun'un tutuklanması talep edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:47
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun İçin Tutuklama Talebi

Sabri Uzun İçin Tutuklama Süreci Başladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucu gözaltına alınan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İşlemler Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Uzun, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılık ifadesini veren Uzun, ifadesinin akabinde tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliği'ne gönderildi.

Resen Başlatılan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun'un X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

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