Eski Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve 6 Yöneticinin Yargılanması Devam Ediyor

Eski Kayseri OSB Başkanı ve 6 Yöneticisinin Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yönetici, yargılanmalarına devam edildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

İmara Aykırı Yapılar Üzerine Keşif

Mahkeme başkanı, imara aykırı olduğu iddia edilen 79 yapıya ilişkin söz konusu alanda keşif yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. Heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianame ve Suçlamalar

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarını kapsıyor. Bu iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, soruşturma süreci nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırmıştı.

Duruşma savcısı, önceki celselerde sunduğu mütalaasında Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.