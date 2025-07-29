Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, Tanığa Rüşvet Teklifiyle Suçlu Bulundu

Alvaro Uribe, Rüşvet Suçundan Mahkum Oldu

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, yargılandığı davada tanığa rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, hakim Sandra Heredia, Uribe’nin cezaevinde bulunan tanık Juan Guillermo Monsalve'a rüşvet teklif ederek ifadesini çarpıtmaya çalıştığını açıkladı.

Hakim Heredia, bu kapsamda Uribe'nin tanığa rüşvet vermek ve beyanlarını değiştirmeye çalışmaktan suçlu bulunduğunu ifade etti. Uribe, 6 ila 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya, ancak kararı temyize taşıma hakkına sahip olduğu belirtildi.

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Eski bir paramilis olduğu düşünülen Monsalve, Uribe'nin silahlı gruplarla bağlantısı olduğuna dair ifade vermiş ve Uribe'nin avukatları tarafından ifadesini değiştirmesi için baskıya maruz kaldığını iddia etmişti.

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Uribe hakkında rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla dava açılması için 2 Eylül 2020 tarihinde oy birliğiyle savcılık ofisine devretmişti. Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda'nın 2012 yılında Kongre’ye yaptığı başvuruyla başlamıştı; bu başvuruda Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunun araştırılması istenmişti.

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Álvaro Uribe Vélez’in destekçileri, başkent Bogota'daki Paloquemao Adliyesi önünde gösteri düzenledi. Grup, Uribe’nin fotoğraflarını ve destek mesajlarının yer aldığı pankartlar taşıdı. Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, yargılandığı davada "tanığa rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bulunduğu bildirildi. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, hakim Sandra Heredia, Uribe'nin, cezaevinde bulunan tanık Juan Guillermo Monsalve'a rüşvet teklif ederek onun ifadelerini çarpıtmaya çalıştığının doğruladığını açıkladı.

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Álvaro Uribe Vélez’in destekçileri, başkent Bogota'daki Paloquemao Adliyesi önünde gösteri düzenledi. Grup, Uribe’nin fotoğraflarını ve destek mesajlarının yer aldığı pankartlar taşıdı. Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, yargılandığı davada "tanığa rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bulunduğu bildirildi. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, hakim Sandra Heredia, Uribe'nin, cezaevinde bulunan tanık Juan Guillermo Monsalve'a rüşvet teklif ederek onun ifadelerini çarpıtmaya çalıştığının doğruladığını açıkladı.