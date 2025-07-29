DOLAR
40,57 0,03%
EURO
47,05 0,12%
ALTIN
4.336,17 -0,27%
BITCOIN
4.812.150,49 -0,62%

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, Tanığa Rüşvet Teklifiyle Suçlu Bulundu

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, tanığa rüşvet teklifinden dolayı suçlu bulundu ve 6-12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 09:06
Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, Tanığa Rüşvet Teklifiyle Suçlu Bulundu

Alvaro Uribe, Rüşvet Suçundan Mahkum Oldu

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, yargılandığı davada tanığa rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, hakim Sandra Heredia, Uribe’nin cezaevinde bulunan tanık Juan Guillermo Monsalve'a rüşvet teklif ederek ifadesini çarpıtmaya çalıştığını açıkladı.

Hakim Heredia, bu kapsamda Uribe'nin tanığa rüşvet vermek ve beyanlarını değiştirmeye çalışmaktan suçlu bulunduğunu ifade etti. Uribe, 6 ila 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya, ancak kararı temyize taşıma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Diğer Detaylar

Eski bir paramilis olduğu düşünülen Monsalve, Uribe'nin silahlı gruplarla bağlantısı olduğuna dair ifade vermiş ve Uribe'nin avukatları tarafından ifadesini değiştirmesi için baskıya maruz kaldığını iddia etmişti.

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Uribe hakkında rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla dava açılması için 2 Eylül 2020 tarihinde oy birliğiyle savcılık ofisine devretmişti. Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda'nın 2012 yılında Kongre’ye yaptığı başvuruyla başlamıştı; bu başvuruda Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunun araştırılması istenmişti.

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Álvaro Uribe Vélez’in destekçileri, başkent Bogota'daki Paloquemao...

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Álvaro Uribe Vélez’in destekçileri, başkent Bogota'daki Paloquemao Adliyesi önünde gösteri düzenledi. Grup, Uribe’nin fotoğraflarını ve destek mesajlarının yer aldığı pankartlar taşıdı. Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, yargılandığı davada "tanığa rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bulunduğu bildirildi. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, hakim Sandra Heredia, Uribe'nin, cezaevinde bulunan tanık Juan Guillermo Monsalve'a rüşvet teklif ederek onun ifadelerini çarpıtmaya çalıştığının doğruladığını açıkladı.

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Álvaro Uribe Vélez’in destekçileri, başkent Bogota'daki Paloquemao...

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Álvaro Uribe Vélez’in destekçileri, başkent Bogota'daki Paloquemao Adliyesi önünde gösteri düzenledi. Grup, Uribe’nin fotoğraflarını ve destek mesajlarının yer aldığı pankartlar taşıdı. Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, yargılandığı davada "tanığa rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bulunduğu bildirildi. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, hakim Sandra Heredia, Uribe'nin, cezaevinde bulunan tanık Juan Guillermo Monsalve'a rüşvet teklif ederek onun ifadelerini çarpıtmaya çalıştığının doğruladığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste
2
500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor
3
Hatay'da Dayısını Yaralayan Genç, İntihar Girişiminde Bulundu
4
Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!
5
İsviçreli Gazeteciler, 15 Temmuz Direnişi ile Etkilendi
6
Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı