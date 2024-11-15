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Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Abu Dabi'de Lavrov ile Görüştü

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Abu Dabi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:54
Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Abu Dabi'de Lavrov ile Görüştü

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Hariri'nin Rusya İşlerinden Sorumlu Danışmanı George Shaaban da hazır bulundu.

Toplantıda, İsrail'in Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırıları çerçevesinde bölgedeki son durum ele alındı. Hariri, "İsrail'in Lübnan'da sivilleri, insani yardım ve sağlık kuruluşlarını hedef alan barbarca saldırılarına son verilmesi" gerektiğini vurgulayarak, derhal ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının her iki tarafça da tüm yönleriyle uygulanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Lübnan'ın iç işlerine dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiğini ifade eden Hariri, iki taraf arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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