Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Suriye Değerlendirmesi: Esed'in Düşüşü Mezhepçiliğin Düşüşüdür

Hariri'den Çarpıcı Suriye Açıklamaları

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Suriye'deki mevcut durumu değerlendirdiği açıklamalarında, Beşşar Esed rejiminin düşüşünü, "ülke dışından güç kazanma anlayışıyla mezhepçiliği körüklemenin düşüşü" olarak nitelendirdi. Hariri'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, Baas rejiminin çöküşü sonrası Suriyelilerin yeni bir dönemin kapılarını araladığını vurguladı.

Özgürlük Sesleri

Hariri, Esed rejiminin düşüşünü "İşte o karanlık saatten beri beklediğim gün" şeklinde tanımlarken, Suriyelilere hitaben, "(Esed'in) Büyük hapishanesinden kurtarılan Şam'da, özgürlüğün sesinin haykırmanızı görmekten ne kadar da mutluyum" dedi.

Suriye'nin Düğün Günü

Esed'in düşüşünün sadece rejimi değil, aynı zamanda halkın da özgürlüğünü temsil ettiğini dile getiren Hariri, Suriyelilerin tüm renkleriyle Esed'in çöküşünü "Suriye'nin düğün günü" olarak kutladığını belirtti. Ayrıca, "Golan'ı az bir paraya satıp, kendisine para ödeyen veya kendi halkına karşı onu savunan herkes, kendini satan, yarım asırdan uzun süredir Filistin ticareti yapan rejim yıkıldı" dedi.

Adalet ve Bireyler Üzerine

Hariri, Esed'in düşüşünü değerlendirirken, yönetimi tekeline alma ve mezhepçiliği körükleme anlayışının sona ermesinin önemine dikkat çekti. "Diktatörün düşüşü, bireylere ve topluluklara adaletsizlik ve keyfilik gibi yaklaşımları devirmediği sürece hiçbir anlam ifade etmez" ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin Bilinci ve Gelecek

Hariri, Suriyelilerin devrim bilimlerinin örnek teşkil ettiğini belirterek, şiddeti ve intikamı reddeden duruşlarının Arapların modern tarihi için gurur kaynağı olduğunu, gelecek nesiller için ders niteliği taşımakta olduğunu vurguladı.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım itibarıyla rejim karşıtı gruplar ve Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük sağladı. 7 Aralık tarihinde Şam'a giren gruplara halk kitlelerinin destek vermesi ile rejim, kontrolü kaybetmeye başladı ve Esed başkentten kaçtı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamındaki ilk gününde Tel Rıfat ilçesini PKK/YPG terör örgütünden kurtardı ve Münbiç'in de temizlenmesiyle bu bölge, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olmaktan çıktı.