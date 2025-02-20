Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a 5 Yıl Hapis İstemi

Haksız Mal Edinme İddiasıyla Dava Açıldı

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında, "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası isteniyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Kılıç'ın belediye başkanlığı dönemi boyunca mal varlığında olağanüstü artış tespit edildiğini bildirdi.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Birçok taşınmaz edinildiği yönünde yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonuçlandı. İddianamede, Kılıç'ın Ankara, Yalova, Tunceli, İstanbul ve Erzincan illerinde veraset ve mahkeme yoluyla edindiği 9 tapu kaydı ile 3 farklı şirket kaydı bulunduğu ifade edildi.

Bilirkişi Raporu ve Savunma

Bilirkişi raporunda, Kılıç'ın mal bildiriminde bulunması gereken 11 değişikliğin kaydedilmediği ve 5 milyon 155 bin 41 lira tutarında gider fazlası tespit edildiği belirtildi. Kılıç'ın avukatı, bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunarak, müvekkilinin taşınmaz sayısının fazla gösterildiğini öne sürdü.

Haksız Mal Edinme Suçlaması

Soruşturma sonucunda, Kılıç'ın mal varlığında gelirine uygun olmayan 1 milyon 138 bin 740 lira tutarında haksız mal edinme sayılması gereken gider fazlası oluştuğu tespit edildiği kaydedildi. İddianamenin, asliye ceza mahkemesince kabul edildiği açıklandı.