Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi Müze Oluyor: Millî Eğitim Bakanlığı Erzurum'da Arşiv Çalışması

Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi müze projesine ev sahipliği yapacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan arşiv çalışmaları kapsamında Erzurum'da önemli bir adım atıldı. Bakanlığın arşiv varlıklarının tespit, tasnif ve düzenlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, tarihi bir bina müze olarak değerlendirilmek üzere incelendi.

Toplantı ve sunum

Çalışma, Millî Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Millî Eğitim Bakanlığı Türk Eğitim Tarihi Arşivi oluşturma projesinin bir parçası olarak Erzurum'da gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Toplantıda, komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı.

Toplantıya; Muzaffer Fehmi Şakar (Millî Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı), Prof. Dr. Nuri Güçtekin (Bakan Danışmanı) ve Süleyman Ekici (Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü) katıldı.

Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi'nde inceleme

Toplantı sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müze teşekkülü kapsamında Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi binasında ayrıntılı incelemeler yapıldı. İncelemeler, binanın müze işlevine uygunluğunu değerlendirmek ve sergileme imkanlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Proje, köklü bir geçmişe sahip Türk eğitim tarihinin yerel hafızasını güçlendirmeyi ve geçmişten geleceğe bir kültürel köprü kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda, ülke genelinde olduğu gibi Erzurum’da da il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla bakanlığa bağlı tüm kurumların arşiv, obje, belge ve tarihî materyalleri kayıt altına alınarak tasnif edilecek ve uygun bulunan materyaller sergilenmek üzere hazırlık sürecine alınacak.

