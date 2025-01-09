Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. Cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:08
Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da yaşa veda etti. 22 Kasım 1950'de Amasya'da dünyaya gelen İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirmiştir.

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazla defnedilecektir. Ardından, Gölbaşı Mezarlığı'na yerleştirilecektir.

Uzun yıllar siyasette önemli görevlerde bulunan İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya milletvekili olarak, 23, 24, 25 ve 26. dönemde ise AK Parti'den Ankara milletvekili seçilmişti. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeliği gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıydı.

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