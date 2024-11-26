Eski Milletvekili Gökhan Durgun'un Cenazesi Hatay'da Defnedildi

67 yaşında hayatını kaybeden 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi. Durgun'un naaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Naaşı, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürülerek, öğle vaktinde kılınan cenaze namazında Durgun'un ailesi, yakınları, partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. Törenin ardından Durgun'un naaşı, Serinyol Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Gökhan Durgun'un Özgeçmişi

1957 yılında Hatay'da dünyaya gelen Durgun, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Durgun, CHP'den Hatay Milletvekili olarak iki dönem görev yaptı. Aile yaşamında evli ve iki çocuk babasıydı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi.