DOLAR
34,63 -0,17%
EURO
36,58 -0,7%
ALTIN
2.930,14 -0,39%
BITCOIN
3.184.280,79 2,88%

Eski Milletvekili Gökhan Durgun'un Cenazesi Hatay'da Defnedildi

CHP eski milletvekili Gökhan Durgun, Ankara'da hayatını kaybettikten sonra Hatay'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:24
Eski Milletvekili Gökhan Durgun'un Cenazesi Hatay'da Defnedildi

Eski Milletvekili Gökhan Durgun'un Cenazesi Hatay'da Defnedildi

67 yaşında hayatını kaybeden 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi. Durgun'un naaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Naaşı, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürülerek, öğle vaktinde kılınan cenaze namazında Durgun'un ailesi, yakınları, partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. Törenin ardından Durgun'un naaşı, Serinyol Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Gökhan Durgun'un Özgeçmişi

1957 yılında Hatay'da dünyaya gelen Durgun, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Durgun, CHP'den Hatay Milletvekili olarak iki dönem görev yaptı. Aile yaşamında evli ve iki çocuk babasıydı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un...

Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un...

Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar: 300 Bin Öğretmene Unvan!
2
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Uyarısı
3
NATO Komutanı Vandier: Avrupa Silahlanma Yarışında Kurallarını Esnetmeli
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Aynı Değil!
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam Varsa Türkiye Vardır'
6
Erdoğan'dan Dijital Teknoloji ve Kültür Eleştirisi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Alemin Gerçek Değeri Vurgulandı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor