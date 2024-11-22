Eski Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Yılmaz İhsan Hastürk İçin Törende Bir Araya Geldi

Hayatını kaybeden 17. Dönem İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hastürk'ün ailesinin yanı sıra, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay gibi birçok siyasetçi ve Meclis personeli katıldı.

Törende Duygusal Anlar

Törende, Hastürk'ün öz geçmişi okunmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve dua edildi. Törene katılanlar, Hastürk'ün ailesine taziyelerini iletti.

Hastürk'ün cenazesi, Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Hastürk'ün Öz Geçmişi

1938 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hastürk, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Tarım alanında çeşitli görevlerde bulundukça dikkat çekici bir kariyere imza atmıştır.

Hastürk, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Tanıtma Dairesi Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

17. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görevini sürdüren Hastürk, evli ve 4 çocuk sahibiydi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.