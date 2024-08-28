Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eski Milletvekili Yücel Artantaş İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

CHP'nin eski Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde siyasetçiler ve yakınları bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:58
Eski Milletvekili Yücel Artantaş İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Yücel Artantaş İçin Meclis'te Cenaze Töreni

Vefat eden eski CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene Katılım Yoğundu

Törene, Artantaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok milletvekili ile siyasetçi katıldı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Artantaş'ın naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hayatı ve Kariyeri

1951 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Yücel Artantaş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Mali müşavir olarak görev yaptıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı ve SSK Yönetim Kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda bulunmuştur. 22. Dönem Iğdır Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve iki çocuk babasıydı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar