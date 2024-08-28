Eski Milletvekili Yücel Artantaş İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Yücel Artantaş İçin Meclis'te Cenaze Töreni

Vefat eden eski CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene Katılım Yoğundu

Törene, Artantaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok milletvekili ile siyasetçi katıldı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Artantaş'ın naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hayatı ve Kariyeri

1951 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Yücel Artantaş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Mali müşavir olarak görev yaptıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı ve SSK Yönetim Kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda bulunmuştur. 22. Dönem Iğdır Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve iki çocuk babasıydı.