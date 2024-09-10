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Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Vefatı ve Cenaze Töreni

34 yaşındaki İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti; Tekirdağ'da dostlarıyla son veda gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:32
Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Vefatı ve Cenaze Töreni

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İlkan Karaman

Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Karaman'ın naaşı, Kapaklı ilçesine getirildikten sonra Karaağaç Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze, Fatih Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İlkan Karaman'ın Kariyeri

İlkan Karaman, kariyeri boyunca TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor gibi kulüplerde mücadele etti.

Olayın Detayları

8 Eylül'de gerçekleşen kaza, Kazım Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. E.A.Ö isimli sürücünün kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, saat 02.30 sıralarında yaya olan İlkan Karaman'a çarptı. Ağır yaralanan basketbolcu, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.A.Ö. tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu...

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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