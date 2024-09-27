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Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Yapılan Silahlı Saldırının Ardından Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı sonrası ameliyatı başarılı geçti ve sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:11
Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Yapılan Silahlı Saldırının Ardından Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Serhat Akın'a Silahlı Saldırı

Beykoz'da gerçekleşen silahlı saldırıda eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavacık Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ında yaşanan olayda, Akın'a 3 mermi isabet etti. Mermilerden ikisi sol, biri sağ ayağına isabet etti.

Başarılı Ameliyat ve Son Durum

Silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede gerçekleştirilen ameliyatı başarıyla tamamlandı. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Akın'ın genel sağlık durumu iyi olarak değerlendiriliyor.

Olayın Ardından İlerleyen Gelişmeler

Ameliyat sonrası eski futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağındaki parçalı kırık nedeniyle alçıya alındığı belirtildi. Ayrıca, Akın'a saldıran şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay esnasında, yanında bir kişiyle birlikte binadan çıkarken hızla yaklaşan saldırgan silahla ateş açtı. Şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçmayı başardı.

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