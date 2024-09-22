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Eski Mossad Başkanı: Netanyahu Hükümeti İntikam Politikasını Seçti

Tamir Pardo, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki esirlerin ölümünü ve intikam politikasını tercih ettiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:05
Eski Mossad Başkanı: Netanyahu Hükümeti İntikam Politikasını Seçti

Eski Mossad Başkanı'nın Çarpıcı Açıklamaları

İsrail'in eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze'deki esirler konusunda intikam odaklı bir politika benimsediğini öne sürdü.

8 Ekim Anlaşması ve İddialar

Pardo, 8 Ekim 2023'te tüm Filistinli esirlerin serbest kalması karşılığında, İsrailli esirlerin geri alınabilmesi için Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtti. Pardo, "Sinvar, ilk günden itibaren 'Tüm Filistinlileri iade edin, esirlerinizi geri alacaksınız' diyordu," şeklinde görüş bildirdi.

Askeri Operasyon ve Düşünceler

Pardo, İsrail hükümetinin esirlerin askeri operasyonla kurtarılmasının pratik olmadığını bildiğini ancak sonuç olarak intikam almaya odaklandığını ifade etti. “İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında esirlerin hayatlarını kaybedebileceğini de biliyordu,” dedi.

Halkın İkna Süreci

Pardo, İsrail vatandaşlarının mutlak zafere inandırılması için bir propaganda kampanyası yürütüldüğünü belirtti. "Aslında öncelikli olan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmanın yapılmasıydı; sonrası için gereken adımlar atılabilirdi," açıklamasında bulundu.

Gazze'deki Durum

İsrail ordusu, Gazze'de hâlâ 101 İsrail esirinin bulunduğunu ifade ederken, Hamas, 7 Ekim'den itibaren yapılan hava saldırılarında birçok esirin öldüğünü duyurdu.

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