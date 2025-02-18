Eski NATO Genel Sekreteri Claes'ten ABD'ye Tepki: Avrupa'ya İhanet İddiası

Willy Claes'ten Sert Eleştiriler

NATO'nun 8. Genel Sekreteri olarak görev yapmış olan Belçikalı siyasetçi Willy Claes, ABD ile Avrupa arasındaki dayanışmanın son bulduğunu öne sürerek, Washington yönetimini Avrupa'ya "ihanet etmekle" suçladı.

ABD-Avrupa İlişkilerinin Sarsılmasının Getirdikleri

Het Nieuwsblad gazetesine verdiği demeçte Claes, on yıllar süren ABD-Avrupa dayanışmasının Donald Trump yönetimi ile sona erdiğine dikkat çekti. Claes, “Okyanus ötesinde uzun yıllar süren mükemmel dayanışmanın ardından, Trump'ın başkanlığından bu yana her şey değişti. Bu büyük bir ihanet anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

JD Vance'in Münih Çıkışı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasına atıfta bulunan Claes, “Bu, Münih Güvenlik Zirvesi'nde Avrupa'ya temel değerleri hakkında ders verebileceğini düşünen bir ülkenin dibe vuruşudur. Başkan Yardımcısı JD Vance, kusura bakmayın ama nasıl embesilce bir konuşma yaptı?” ifadelerini kullandı.

NATO'nun Geleceği ve Avrupa Ordusu Tartışmaları

Trump yönetimine yönelik ağır eleştirilerine rağmen “NATO'nun bittiğini” düşünmediğini vurgulayan Claes, “Bu konuda kötümser değilim. Trump'ın NATO'dan ayrılması zaten imkansıza yakın olurdu çünkü göreve gelmeden önce önleyici bir yasa onaylandı.” dedi.

Claes, Avrupa Birliği tarafından kurulacak herhangi bir askeri girişimin NATO'nun yerini alamayacağına ifade ederek, “Tamamen askeri açıdan konuşursak, NATO ittifakının yerine bir Avrupa ordusu koyamazsınız. Avrupa'da şimdilik bunun için yeterli birlik yok.” şeklinde konuştu. Bu eksiklik nedeniyle Avrupa’nın ilişkilerini ABD ile sürdürmesi ve “kendi payına düşen katkıyı yapması” gerektiğini belirtti. “Eğer bir kulübün üyesiyseniz, üyelik ücretinizi ödersiniz.” dedi.

Claes, 1994’te NATO Genel Sekreterliği görevine seçilmiş ancak yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 1995’te istifa etmek zorunda kalmıştı.