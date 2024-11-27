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Eski Nişanlısına Kimyasal Sıvı Atan Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı

Konya’da eski nişanlısına kimyasal sıvı atan sanığın yargı süreci yeniden başladı. Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:16
Eski Nişanlısına Kimyasal Sıvı Atan Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı

Eski Nişanlısına Kimyasal Sıvı Atan Sanığın Yargı Süreci Devam Ediyor

Konya'nın Çumra ilçesinde, eski nişanlısı Merve K.'nin yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atan sanık Sabit T., hakkında verilen 15 yıl hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Dava Süreci ve İlgili Raporlar

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği cezanın az olduğuna kanaat getirerek kararı bozmuştu. Duruşmaya, tutuklu sanık Sabit T. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair hazırlanan rapor da dosyaya dahil edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Sabit T.'nin cezai sorumluluğunun tam olduğu ve herhangi bir akıl hastalığı veya zeka geriliği saptanmadığı ifade edildi. Raporda, “Sabit T'nin, suçu işlediği sırada hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve davranışlarını yönlendirme yeteneği tamdır” denildi.

Olayın Detayları

Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabit T., eski nişanlısının evine giderek Merve K.'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı attı. Merve K., yüzünde ve vücudunda meydana gelen yanıklarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sanık daha sonra Ilgın ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

İddianamede, sanığın “canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Yerel mahkeme, sanığı 15 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Ancak mağdur Merve K.'nin avukatının itirazı sonrası Yüksek Mahkeme dosyayı inceleyerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve akıl sağlığına dair rapor hazırlatılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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